tony l yaksh
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Pain Research
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Pain
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Pain Research Methods
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Specialty Chief Editor
Musculoskeletal Pain
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Pediatric Pain
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, United States
Specialty Chief Editor
Headache
Brain Tumor Center, Cancer Institute, Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Neuropathic Pain
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary and Comparative Pain
School of Medicine, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Specialty Chief Editor
Abdominal and Pelvic Pain
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Specialty Chief Editor
Pain Mechanisms
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Specialty Chief Editor
Pharmacological Treatment of Pain
University of Arizona
Tucson, United States
Specialty Chief Editor
Neuromodulatory Interventions
National Center for Complementary and Integrative Health (NIH)
Bethesda, United States
Specialty Chief Editor
Non-Pharmacological Treatment of Pain
Weill Cornell Medical Center, NewYork-Presbyterian
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Geriatric Pain
Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Neuropathic Pain