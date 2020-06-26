john farrar
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
INSERM U987 Physiopathologie et Pharmacologie Clinique de la Douleur (LPPD)
Boulogne-Billancourt, France
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
Queen's University
Kingston, Canada
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
AV Healthcare Innovators, LLC
Madison, United States
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
Translational Pain Research, Brigham and Women's Hospital
Boston, United States
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
NorthStar Consulting, LLC
Davis, CA, United States
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Clinical Trials, Methods, and Evidence Synthesis