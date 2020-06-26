joost l.m. jongen
Brain Tumor Center, Cancer Institute, Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Neuropathic Pain
Translational Pain Neuroscience and Precision Health
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Neuropathic Pain
Wolfson Centre for Age-Related Diseases, School of Neuroscience, King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Neuropathic Pain
University of Kansas Medical Center
Kansas City, United States
Associate Editor
Neuropathic Pain
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Neuropathic Pain
Laboratory of Pain & Neuromodulation, Clinical Hospital of Porto Alegre
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Neuropathic Pain
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Neuropathic Pain
Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Neuropathic Pain
Qatar University
Doha, Qatar
Associate Editor
Neuropathic Pain
GeneYouIn (GYI)
Toronto, Canada
Associate Editor
Neuropathic Pain
University of Texas–Pan American
Edinburg, United States
Associate Editor
Neuropathic Pain
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Neuropathic Pain
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Neuropathic Pain
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Neuropathic Pain
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Neuropathic Pain