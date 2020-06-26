serge marchand
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Specialty Chief Editor
Pain Mechanisms
School of Medicine, University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Pain Mechanisms
NSW Government
New South Wales, Australia
Associate Editor
Pain Mechanisms
Texas Woman's University
Denton, United States
Associate Editor
Pain Mechanisms
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Pain Mechanisms
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pain Mechanisms
Physiology Unit, Department of Biomedicine, Medical School, Institute of Neurosciences, University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Pain Mechanisms
Texas Tech University Health Sciences Center El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Pain Mechanisms
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Pain Mechanisms
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Pain Mechanisms
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Pain Mechanisms
Department of Veterinary Sciences, School of Agriculture and Veterinary Medicine, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Pain Mechanisms
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Pain Mechanisms
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Pain Mechanisms
Center for Research and Advanced Studies, National Polytechnic Institute of Mexico (CINVESTAV)
México City, Mexico
Associate Editor
Pain Mechanisms
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Pain Mechanisms