jacques abboud
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières, Canada
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Pain Research Methods
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières, Canada
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Pain Research Methods
Institute for Health Sciences, University of Luebeck
Luebeck, Germany
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Pain Research Methods
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
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Pain Research Methods
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
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Pain Research Methods
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
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Pain Research Methods
St. Francis Xavier University
Antigonish, Canada
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Pain Research Methods
IBM Research (United States)
Yorktown Heights, United States
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Pain Research Methods
University of Calgary
Calgary, Canada
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Pain Research Methods
The Johns Hopkins Hospital, Johns Hopkins Medicine
Baltimore, United States
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Pain Research Methods
Hospital for Sick Children, University of Toronto
Toronto, Canada
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Pain Research Methods
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
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Pain Research Methods
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
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Pain Research Methods
Harvard Medical School
Boston, United States
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Pain Research Methods
University College London
London, United Kingdom
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Pain Research Methods
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
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Pain Research Methods
University of Connecticut
Storrs, United States
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Pain Research Methods