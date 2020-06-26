apkar vania apkarian
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Pain Research Methods
Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Pain Research Methods
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Pain Research Methods
Vanderbilt University
Nashville, United States
Associate Editor
Pain Research Methods
Shahid Beheshti University
Tehran, Iran
Associate Editor
Pain Research Methods
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières, Canada
Associate Editor
Pain Research Methods
Western University
London, Canada
Associate Editor
Pain Research Methods
University of Melbourne
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pain Research Methods
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pain Research Methods
University of Rochester
Rochester, United States
Associate Editor
Pain Research Methods
HSE, Ireland.
Limerick, Ireland
Associate Editor
Pain Research Methods
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Pain Research Methods
School of Medicine, Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Pain Research Methods
Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology
Itabashi, Japan
Associate Editor
Pain Research Methods
Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Pain Research Methods
Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Pain Research Methods