allen finley
Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Pediatric Pain
Ped Mind Institute (PMI)
Associate Editor
Pediatric Pain
Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling FK9 4LA
Scotland, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Pain
Edge Hill University
Ormskirk, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Pain
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Pediatric Pain
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Pain
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Pediatric Pain
School of Medicine, Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Pediatric Pain
Discipline of Paediatrics and Child Health, School of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of New South Wales
Sydney, Australia
Associate Editor
Pediatric Pain
Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Pediatric Pain
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Pediatric Pain
College of Medicine, University of Nigeria
Enugu, Nigeria
Associate Editor
Pediatric Pain
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Pediatric Pain