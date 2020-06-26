b. duncan x. lascelles
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Veterinary and Comparative Pain
Salk Institute for Biological Studies
La Jolla, United States
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
Highcroft Veterinary Referrals
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
University of Ilorin
Ilorin, Nigeria
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
Scotland's Rural College
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain
Mistralvet
Fort Collins, United States
Associate Editor
Veterinary and Comparative Pain