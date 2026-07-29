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Brief Research Report

Published on 07 Apr 2026

Haplotype diversity of Plasmodium falciparum circumsporozoite protein prior to malaria vaccine implementation in Kaelé Health District, Cameroon, 2022–2023

in Epidemiology and Ecology

  • Innocent M. Ali
  • Brenda Vasquez Martinez
  • Valery P. K. Tchuenkam
  • Jacob M. Sadler
  • Catherine C. Gorman
  • Sandrine E. Nsango
  • Voundi Voundi Junior
  • Joel Marcellin Ateba
  • Grace Yimga Wanda
  • Jeffrey A. Bailey
Frontiers in Parasitology
doi 10.3389/fpara.2026.1749169
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  • 1 citation

Original Research

Published on 05 Feb 2025

Application of a new highly multiplexed amplicon sequencing tool to evaluate Plasmodium falciparum antimalarial resistance and relatedness in individual and pooled samples from Dschang, Cameroon

in Epidemiology and Ecology

  • Jacob M. Sadler
  • Alfred Simkin
  • Valery P. K. Tchuenkam
  • Isabela Gerdes Gyuricza
  • Abebe A. Fola
  • Kevin Wamae
  • Ashenafi Assefa
  • Karamoko Niaré
  • Kyaw Thwai
  • Samuel J. White
Frontiers in Parasitology
doi 10.3389/fpara.2024.1509261
  • 4,894 views
  • 7 citations