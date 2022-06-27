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AI-Assisted Non-Ionizing Bone Health Assessment and Longitudinal Monitoring in Pediatric Chronic Diseases
- Kaibin Fang
- Zhangsheng Dai
- Yaying Sun
- Rongkai Shen
- Lieve Morbée
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