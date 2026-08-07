Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Nationwide utilization patterns and perioperative outcomes of minimally invasive pediatric nephrectomy in Germany
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Methods
Accepted on 06 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Accepted on 04 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Accepted on 31 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Accepted on 28 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Review
Published on 24 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Correction
Accepted on 23 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Editorial
Published on 23 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Case Report
Published on 23 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Pediatric Surgery
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Pediatric Surgery