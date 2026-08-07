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Original Research

Published on 27 Jul 2026

Development and internal validation of GENADHECAR: a screening instrument for identifying probable statin non-adherence in patients with ischemic heart disease

in Drugs Outcomes Research and Policies

  • Jose A. Quesada
  • Adriana López-Pineda
  • Rauf Nouni-García
  • Alberto Cordero
  • Álvaro Carbonell-Soliva
  • Amanda Esquerdo-Arroyo
  • Avelino Pereira-Exposito
  • Silvia Guillen-García
  • Vicente Arrarte
  • Vicente Bertomeu-González
Frontiers in Pharmacology
doi 10.3389/fphar.2026.1860683
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