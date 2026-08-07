Original Research
Published on 07 Aug 2026
Association between exposure to proton pump inhibitors and hyperuricemia: risk prediction model establishment and nomogram construction
in Pharmacoepidemiology
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Published on 07 Aug 2026
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Accepted on 05 Aug 2026
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Accepted on 04 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Published on 03 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Published on 31 Jul 2026
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Published on 31 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Accepted on 28 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Accepted on 23 Jul 2026
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Published on 23 Jul 2026
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Published on 23 Jul 2026
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Accepted on 22 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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