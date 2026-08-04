Frontiers in Pharmacology

Case Report
Published on 04 Aug 2026
Identification of a large DPYD gene deletion undetected by standard genotyping in a patient with severe capecitabine-related toxicity: a case report
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
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Case Report
Published on 04 Aug 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Editorial
Published on 30 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Case Report
Accepted on 29 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Systematic Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Editorial
Published on 27 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Systematic Review
Accepted on 24 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Clinical Trial
Published on 21 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Mini Review
Accepted on 16 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Accepted on 16 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Systematic Review
Published on 09 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Review
Accepted on 03 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Editorial
Published on 26 Jun 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Review
Published on 19 Jun 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics