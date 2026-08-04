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705 articles

articles

Systematic Review

Accepted on 24 Jul 2026

Association of Germline ABCB1 and ERCC1Pharmacogenomic Polymorphisms with Toxicity of CDK4/6 Inhibitor-Induced Neutropenias in Patients with Breast Cancer: a Systematic Review and Meta-analysis

in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics

  • Marina-Daniela Dimulescu
  • Cristian Lungulescu
  • Anca-Lelia Riza
  • Ioana Streata
  • Radu Antoniu Patrascu
  • Anca-Maria Capraru
  • Mihaela-Simona Naidin
  • Bogdan Silviu Ungureanu
  • Ioana Andreea Gheonea
  • Adina Turcu-Stiolica
Frontiers in Pharmacology
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Clinical Trial

Published on 21 Jul 2026

Pre-emptive CYP2C19 genotyping and voriconazole exposure in pediatric hematology patients at risk of aspergillosis: an exploratory randomized pilot study with a cost-consequence analysis

in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics

  • Jaime Monserrat-Villatoro
  • David Bueno
  • Miriam Estébanez
  • Yasmina Mozo
  • Rocío Rosas-Alonso
  • Cristina Antón
  • María José Otero
  • Pilar Guerra-García
  • Xando Díaz-Villamarín
  • Pedro Arias
Frontiers in Pharmacology
doi 10.3389/fphar.2026.1830548
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Original Research

Published on 13 Jul 2026

Association of decreased CYP2C9 function, HLA-B*40:06, and hemoglobin levels with phenytoin-induced cutaneous adverse reactions in a Southern Thai population

in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics

  • Chutima Seree-aphinan
  • Antida Sangiemchoey
  • Suwanna Setthawatcharawanich
  • Sutthiporn Pattharachayakul
  • Areerat Hnoonual
  • Warit Ruanglertboon
  • Porntip Intapiboon
  • Anukoon Kaewborisutsakul
  • Titaporn Thamcharoenvipas
  • Pornruedee Rachatawiriyakul
Frontiers in Pharmacology
doi 10.3389/fphar.2026.1827880
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