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Mechanisms and Cross-Organ Physiology of GLP-1, GIP, Glucagon and Amylin in Health, Obesity and Type 2 Diabetes
- Mantas Malinauskas
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