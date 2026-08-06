Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Serum Calcium-Magnesium-Phosphate-Potassium Metabolic Dysregulation in Nephrolithiasis: Predictive Model Development and Mechanistic Insights
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Systematic Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Brief Research Report
Published on 24 Jul 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Accepted on 25 Jun 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 29 May 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Systematic Review
Published on 21 May 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Editorial
Published on 20 May 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 19 May 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 12 May 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 05 May 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Data Report
Published on 29 Apr 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Review
Published on 07 Apr 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 19 Mar 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Review
Published on 10 Mar 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 02 Mar 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Mini Review
Published on 19 Feb 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Renal Physiology and Pathophysiology