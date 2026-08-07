Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
Motivational Climate in School Sport and Adolescent Mental Health: A Systematic Review
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Brief Research Report
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Systematic Review
Published on 07 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Review
Published on 05 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Systematic Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Adolescent and Young Adult Psychiatry