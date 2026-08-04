Editorial
Published on 04 Aug 2026
Editorial: The genetic intersection of mental and physical health: unraveling shared heritable risk factors
in Behavioral and Psychiatric Genetics
- 430 views
Editorial
Published on 04 Aug 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Brief Research Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Systematic Review
Published on 12 Jun 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Systematic Review
Published on 05 Jun 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 13 May 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Perspective
Published on 13 Apr 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 05 Mar 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Review
Published on 05 Mar 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 13 Feb 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 05 Jan 2026
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Review
Published on 29 Oct 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Perspective
Published on 20 Oct 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 08 Oct 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Methods
Published on 21 Aug 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 22 Jul 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 11 Jul 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 04 Mar 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 24 Feb 2025
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Original Research
Published on 20 Dec 2024
in Behavioral and Psychiatric Genetics
Brief Research Report
Published on 05 Dec 2024
in Behavioral and Psychiatric Genetics