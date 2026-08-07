Case Report
Published on 07 Aug 2026
Case Report: A novel HNRNPK gene variant causing Au-Kline syndrome; the genotype and phenotype of the oldest individual ever described
in Intellectual Disabilities
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Case Report
Published on 07 Aug 2026
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Case Report
Published on 07 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
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Original Research
Published on 23 Jul 2026
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Original Research
Published on 16 Jul 2026
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Published on 15 Jul 2026
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Brief Research Report
Published on 13 Jul 2026
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Published on 07 Jul 2026
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Published on 06 Jul 2026
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Opinion
Published on 03 Jul 2026
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Perspective
Published on 03 Jul 2026
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Published on 01 Jul 2026
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Editorial
Published on 19 Jun 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 25 May 2026
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Published on 13 May 2026
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Published on 08 May 2026
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Published on 28 Apr 2026
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Case Report
Published on 22 Apr 2026
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Perspective
Published on 21 Apr 2026
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Original Research
Published on 26 Mar 2026
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Published on 26 Mar 2026
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