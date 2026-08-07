Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Development and Validation of a Knowledge, Attitude, and Practice Scale for Myopia Prevention and Control Among Parents of Children and Adolescents
in Children and Health
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Children and Health
Community Case Study
Published on 07 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Children and Health
Systematic Review
Published on 07 Aug 2026
in Children and Health
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Children and Health
Review
Published on 05 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Children and Health
Policy and Practice Reviews
Accepted on 04 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Children and Health
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Children and Health
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Children and Health
Perspective
Accepted on 31 Jul 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Children and Health
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Children and Health
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Children and Health