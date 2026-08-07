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Correction

Accepted on 05 Aug 2026

Correction: Scientific and technological mapScientific and technological mapping of big data architectures in healthcareping of big data architectures in healthcare

in Digital Public Health

  • Helder Prado PradSantoso
  • Methanias Colaço Júnior
  • Ricardo Valentim
  • João Paulo Queiroz dos Santos
  • Marcia Elizabeth Marinho da Silva
  • Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira
  • Guilherme Medeiros Machado
  • Antonio Higor Freire de Morais
  • Marianne Dantas Farias Vieira
  • Deborah Dantas Arruda
Frontiers in Public Health