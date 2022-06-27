krasimira aleksandrova
Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (LG)
Bremen, Germany
Specialty Chief Editor
Environmental Health and Exposome
Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (LG)
Bremen, Germany
Specialty Chief Editor
Environmental Health and Exposome
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Environmental Health and Exposome
Georgia Southern University
Statesboro, Georgia, United States
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Ethiopian Institute of Water Resources, Addis Ababa University
Addis Ababa, Ethiopia
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Institute of Environmental Health, Faculty of Medicine, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Health Canada
Ottawa, Canada
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Ruppin Academic Center
Hadera, Israel
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Institute of Clinical Physiology, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Army Medical University
Chongqing, China
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Environmental Health and Exposome
National Health Research Institutes (Taiwan)
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Environmental Health and Exposome