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1,010 articles

articles

Original Research

Published on 05 Aug 2026

Sex-specific differences in healthcare utilization and preventive service uptake between immigrant and native-born populations in Spain: a matched analysis of the 2023 national health survey

in Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health

  • Ana Lopez-de-Andres
  • Jose J. Zamorano-Leon
  • Rodrigo Jimenez-Garcia
  • David Carabantes-Alarcon
  • Natividad Cuadrado-Corrales
  • Andres Bodas-Pinedo
  • Clara Maestre-Miquel
  • Ana Jimenez-Sierra
  • Lucia Fuentes-Arroyo
Frontiers in Public Health
doi 10.3389/fpubh.2026.1894084
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Original Research

Published on 05 Aug 2026

Identifying salient behavioral health access and social determinant of health factors among a Latino population with uncontrolled diabetes living on the U.S.-Mexico border

in Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health

  • Lisa A. Mitchell-Bennett
  • MinJae Lee
  • Zihan Yang
  • Natalia I. Heredia
  • Juliana Z. Lopez
  • Maria E. Zolezzi
  • Paul G. Yeh
  • Joseph H. Conroy
  • Joseph B. McCormick
  • Belinda M. Reininger
Frontiers in Public Health
doi 10.3389/fpubh.2026.1808640
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Original Research

Published on 16 Jul 2026

Polypharmacy, multimorbidity, and socioeconomic inequalities in a Spanish region: a population-based cross-sectional study

in Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health

  • Gonzalo Aparicio-Rodriguez
  • Raúl Juárez-Vela
  • Ignacio M. Larráyoz
  • José Ángel Santos-Sánchez
  • Antonio Rodriguez-Calvo
  • Noelia Navas-Echazarreta
  • Urko Aguirre-Larracoechea
  • Vicente Gea-Caballero
  • Pilar Sánchez-Conde
Frontiers in Public Health
doi 10.3389/fpubh.2026.1879178
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