jouni j.k. jaakkola
Finnish Meteorological Institute
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Planetary Health
University of Nigeria, Nsukka
Nsukka, Nigeria
Associate Editor
Planetary Health
Mario Negri Institute for Pharmacological Research (IRCCS)
Milano, Italy
Associate Editor
Planetary Health
Humanitas University
Rozzano, Italy
Associate Editor
Planetary Health
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Planetary Health
SOAS University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Planetary Health
Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Solna, Sweden
Associate Editor
Planetary Health
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Associate Editor
Planetary Health
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Planetary Health
University of the Balearic Islands
Palma de Mallorca, Spain
Associate Editor
Planetary Health
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Planetary Health
New Jersey Institute of Technology
Newark, United States
Associate Editor
Planetary Health
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Planetary Health
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Planetary Health
Institute of Bioscience, University Putra Malaysia
Serdang, Malaysia
Associate Editor
Planetary Health
Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Planetary Health