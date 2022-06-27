terry huang
Graduate School of Public Health & Health Policy, City University of New York
New York, United States
Specialty Chief Editor
Public Health and Nutrition
National Institute of Public Health (Mexico)
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Abu Dhabi University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Geisinger Health System
Danville, United States
Associate Editor
Public Health and Nutrition
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Public Health and Nutrition
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College
Beijing, China
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Department of Complex Genetics and Epidemiology, Maastricht University Medical Centre
Maastricht, Netherlands
Associate Editor
Public Health and Nutrition
St. Paul's Hospital Millennium Medical College
Addis Ababa, Ethiopia
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Emory University
Atlanta, United States
Associate Editor
Public Health and Nutrition
European University Cyprus
Engomi, Cyprus
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Indiana University
Bloomington, United States
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Niigata University
Niigata, Japan
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University
Boston, United States
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Department of Chemistry, Center for Exact and Technological Sciences, Federal University of Viçosa
Viçosa, Brazil
Associate Editor
Public Health and Nutrition
Department of Anthropology, Panjab University
Chandigarh, India
Associate Editor
Public Health and Nutrition