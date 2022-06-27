dariusz leszczynski
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Radiation and Health
Department of Physics, Covenant University
Ota, Nigeria
Associate Editor
Radiation and Health
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Radiation and Health
Oak Ridge Institute for Science and Education (ORISE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Radiation and Health
Department of Physics, University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Radiation and Health
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Radiation and Health
Hadassah Medical School, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Radiation and Health
Dunarea de Jos University
Galați, Romania
Associate Editor
Radiation and Health
Department of Applied Physics, Faculty of Science, Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Radiation and Health
Fukuoka University
Fukuoka, Japan
Associate Editor
Radiation and Health
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Radiation and Health
German Aerospace Center (DLR)
Cologne, Germany
Associate Editor
Radiation and Health
Tulane University
New Orleans, United States
Associate Editor
Radiation and Health
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Radiation and Health
Institute of Radiochemistry and Radioecology, Faculty of Engineering, University of Pannonia
VESZPREM, Hungary
Associate Editor
Radiation and Health
Health Canada
Ottawa, Canada
Associate Editor
Radiation and Health