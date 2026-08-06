Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
SSS-DDQN Solution-Space Best-First Search for Robust Trajectory Tracking of Mecanum Robots Under Partial Observability
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Robot Learning and Evolution
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Robot Learning and Evolution
Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Robot Learning and Evolution
Brief Research Report
Published on 01 Jul 2026
in Robot Learning and Evolution
Correction
Published on 29 Jun 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Accepted on 18 Jun 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 13 May 2026
in Robot Learning and Evolution
Editorial
Published on 12 May 2026
in Robot Learning and Evolution
Brief Research Report
Published on 25 Feb 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Robot Learning and Evolution
Systematic Review
Published on 06 Feb 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 30 Jan 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 07 Jan 2026
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 18 Dec 2025
in Robot Learning and Evolution
Editorial
Published on 21 Nov 2025
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 14 Nov 2025
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 08 Oct 2025
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 25 Sep 2025
in Robot Learning and Evolution
Review
Published on 09 Sep 2025
in Robot Learning and Evolution
Original Research
Published on 10 Jul 2025
in Robot Learning and Evolution