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Social Exclusion, Collective Solidarity and Systemic Vulnerability: Reshaping Health Sociology for the 21st Century
- Juan R. Coca
- Enrique Fernández-Vilas
- Janet Hoskin
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