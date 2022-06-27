jay x tang
Brown University
Providence, United States
Specialty Chief Editor
Biological Soft Matter
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Biological Soft Matter
Brandeis University
Waltham, United States
Associate Editor
Biological Soft Matter
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Biological Soft Matter
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Prague, Czechia
Associate Editor
Biological Soft Matter
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Biological Soft Matter
Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
Mumbai, India
Associate Editor
Biological Soft Matter
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Biological Soft Matter
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Biological Soft Matter
Mediterranean Institute for Advanced Studies, Spanish National Research Council (CSIC)
Esporles, Spain
Associate Editor
Biological Soft Matter
University of Koblenz
Koblenz, Germany
Associate Editor
Biological Soft Matter
University of Arizona, Molecular and Cellular Biology (and courtesy BME, Applied Math, Physics)
Tucson, United States
Associate Editor
Biological Soft Matter
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences (RAS)
Saint Petersburg, Russia
Associate Editor
Biological Soft Matter
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Biological Soft Matter