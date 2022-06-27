anne-laure fameau
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Foams
IFP Energies nouvelles
Rueil-Malmaison, France
Associate Editor
Foams
Firmenich (Norway)
Ålesund, Norway
Associate Editor
Foams
Osaka Institute of Technology
Osaka, Japan
Associate Editor
Foams
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Foams
Université Gustave Eiffel
Bouguenais, France
Associate Editor
Foams
CNRS University of Strasbourg
Associate Editor
Foams
Shumen University
Shumen, Bulgaria
Associate Editor
Foams
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
Krakow, Poland
Associate Editor
Foams
Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Créteil, France
Associate Editor
Foams
Instituto de Física del Sur (UNS/CONICET). Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca, Argentina
Associate Editor
Foams
UMR6251 Institut de Physique de Rennes (IPR)
Rennes, France
Associate Editor
Foams
Sofia University
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Foams