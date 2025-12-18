Original Research
Published on 18 Dec 2025
The influence of dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) on the lipid sponge phase system
in Self-Assembly and Self-Organisation
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Original Research
Published on 18 Dec 2025
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 11 Apr 2025
in Self-Assembly and Self-Organisation
Editorial
Published on 09 Jan 2025
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 17 Jun 2024
in Self-Assembly and Self-Organisation
Review
Published on 10 Apr 2024
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 12 Feb 2024
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 06 Dec 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 10 Nov 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Review
Published on 01 Nov 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 13 Sep 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Mini Review
Published on 17 Jul 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Review
Published on 15 Mar 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Review
Published on 16 Feb 2023
in Self-Assembly and Self-Organisation
Review
Published on 10 Nov 2022
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 02 Nov 2022
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 19 Jul 2022
in Self-Assembly and Self-Organisation
Original Research
Published on 28 Jun 2022
in Self-Assembly and Self-Organisation
Review
Published on 02 Jun 2022
in Self-Assembly and Self-Organisation