tommy nylander
Lund University
Lund, Sweden
Specialty Chief Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
Mumbai, India
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Université de Paris
Paris, France
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Middle East Technical University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
University of Massachusetts Lowell
Lowell, United States
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
UMR5257 Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM)
Bagnols-sur-Cèze, France
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
University of Oklahoma
Norman, United States
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Faculty of Science, Jadavpur University
Kolkata, India
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Patna University
Patna, India
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Assam Skill University
MANGALDOI, India
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
South China University of Technology
Guangzhou, China
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation
Department of Chemistry, School of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Self-Assembly and Self-Organisation