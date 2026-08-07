Frontiers in Soil Science

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Multi-omics reveals rhizosphere soil metabolismte-microbiota interactions in different varieties of sorghum under nutrient-deficient stress
in Plant-Soil Interactions
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 22 May 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 20 May 2026
in Plant-Soil Interactions
Review
Published on 13 May 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 07 May 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 07 May 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Plant-Soil Interactions
Review
Published on 11 Mar 2026
in Plant-Soil Interactions
Opinion
Published on 20 Feb 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 12 Feb 2026
in Plant-Soil Interactions
Systematic Review
Published on 04 Feb 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 17 Dec 2025
in Plant-Soil Interactions
Original Research
Published on 20 Oct 2025
in Plant-Soil Interactions