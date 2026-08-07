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Original Research

Published on 15 Apr 2026

Cattle manure and biological fertilizer enhance growth and nutrient accumulation in African mahogany seedlings (Khaya ivorensis)

in Plant-Soil Interactions

  • Thiago de Carvalho Alexandre Pereira
  • Gabriel Augusto Teixeira Devolio
  • Cassiano Garcia Roque
  • Rita de Cássia Félix Alvarez
  • Cid Naudi Silva Campos
  • Mayara Fávero Cotrim
  • Renato de Mello Prado
  • Roberto Andreani Junior
  • Gisele Herbst Vazquez
  • Andréa Cristiane Sanches
Frontiers in Soil Science
doi 10.3389/fsoil.2026.1717364
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