Review
Published on 07 Aug 2026
Perioperative microbiota at the colorectal anastomosis: local host–microbe interactions in healing and leak
in Colorectal and Proctological Surgery
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Review
Published on 07 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Accepted on 04 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Editorial
Published on 03 Aug 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Mini Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Editorial
Published on 28 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Accepted on 13 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Published on 13 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Published on 08 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Case Report
Published on 06 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Perspective
Published on 02 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Editorial
Published on 24 Jun 2026
in Colorectal and Proctological Surgery
Review
Published on 22 Jun 2026
in Colorectal and Proctological Surgery