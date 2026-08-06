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Original Research

Published on 01 Jul 2026

Influence of Lactobacillus plantarum-aided fermentation on the health benefits and functional role of the leaves of Ceiba pentandra

in Sustainable Food Processing

  • Israel Sunmola Afolabi
  • Chiamaka Jennifer Oleka-Ariwodo
  • Adebowale David Akinode
  • Moyosoreoluwa Oluwanifemi Ayinde
  • Shalom Chinenye Obiorah
  • Eze Frank Ahuekwe
  • Oluwatofunmi E. Odutayo
  • Alaba Oladipupo Adeyemi
  • Olugbenga Samson Taiwo
Frontiers in Sustainable Food Systems
doi 10.3389/fsufs.2026.1832617
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