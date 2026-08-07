Editorial
Published on 07 Aug 2026
Editorial: Circular urban food systems: innovations in food waste valorization for sustainable cities
in Urban Agriculture
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Editorial
Published on 07 Aug 2026
in Urban Agriculture
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
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Published on 27 Jul 2026
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Original Research
Published on 24 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Review
Accepted on 22 Jul 2026
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Published on 14 Jul 2026
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Published on 08 Jul 2026
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Published on 30 Jun 2026
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Published on 18 Jun 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 16 Feb 2026
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Perspective
Published on 10 Feb 2026
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Systematic Review
Published on 08 Jan 2026
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Published on 05 Jan 2026
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Published on 08 Dec 2025
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Opinion
Published on 24 Nov 2025
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Published on 21 Nov 2025
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Published on 09 Oct 2025
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Published on 09 Sep 2025
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Editorial
Published on 29 Aug 2025
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Published on 15 Jul 2025
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Editorial
Published on 28 May 2025
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Original Research
Published on 03 Apr 2025
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