ehsanolah assareh
School of Chemical Engineering, College of Engineering, Yeungnam University
Gyeongsan, Republic of Korea
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Heat Engines
School of Chemical Engineering, College of Engineering, Yeungnam University
Gyeongsan, Republic of Korea
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Heat Engines
National Defense University
Istanbul, Türkiye
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Heat Engines
GMR Institute of Technology
Rajam, India
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Heat Engines
Prince Mohammad bin Fahd University
Khobar, Saudi Arabia
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Heat Engines
Cummins (United States)
Columbus, United States
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Heat Engines
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
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Heat Engines
Tongji University
Shanghai, China
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Heat Engines
Hunan University
Changsha, China
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Heat Engines
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
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Heat Engines
Lakireddy Bali Reddy College of Engineering
Mylavaram, India
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Heat Engines
Hebei University of Technology
Beichen District, China
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Heat Engines
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
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Heat Engines
Faculty of Engineering, Tanta University
Tanta, Egypt
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Heat Engines
College of Science, Engineering and Technology, University of South Africa
Pretoria, South Africa
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Heat Engines
Karabük University
Karabük, Türkiye
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Heat Engines
University of Shanghai for Science and Technology
Shanghai, China
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Heat Engines