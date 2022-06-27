ricardo novella
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Heat Engines
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Heat Engines
Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Heat Engines
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Heat Engines
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Heat Engines
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Heat Engines
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Heat Engines
Zhongyuan University of Technology
Zhengzhou, China
Associate Editor
Heat Engines
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Heat Engines
National Research Council Canada (NRC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Heat Engines