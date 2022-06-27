leonid a. dombrovsky
Ariel University
Ariel, Israel
Specialty Chief Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Central Mechanical Engineering Research Institute (CSIR)
Durgapur, India
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II
Napoli, Italy
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad
Hyderabad, India
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Melentiev Energy Systems Institute (RAS)
Irkutsk, Russia
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Harbin Institute of Technology
Harbin, China
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
University of Science and Technology Beijing
Beijing, China
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Changning, China
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
Harbin Institute of Technology
Harbin, China
Associate Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications