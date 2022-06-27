bahador abolpour
Sirjan University of Technology
Sīrjān, Iran
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Sirjan University of Technology
Sīrjān, Iran
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Liverpool John Moores University
Liverpool, United Kingdom
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Birla Institute of Technology and Science
Pilani, India
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli
Aversa, Italy
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
University of Maryland, College Park
College Park, United States
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
University of Vigo
Vigo, Spain
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Imperial College London
London, United Kingdom
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Chongqing University
Chongqing, China
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Intel (United States)
Santa Clara, United States
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Boğaziçi University
Istanbul, Türkiye
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Izmir Kâtip Çelebi University
Çigli, Türkiye
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer
Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
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Micro- and Nano-Scale Heat Transfer