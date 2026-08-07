Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Vacuum-compatible infrared emissivity characterization of high-temperature materials using direct electric heating
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Frontiers in Thermal Engineering
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Thermal Behavior of Materials & Structures
Original Research
Published on 06 Nov 2024
in Thermal Behavior of Materials & Structures