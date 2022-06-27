arian bahrami
Cyprus International University
Nicosia, Cyprus
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Thermal Management
Cyprus International University
Nicosia, Cyprus
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Thermal Management
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
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Thermal Management
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
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Thermal Management
University of Bologna
Bologna, Italy
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Thermal Management
Intel (United States)
Santa Clara, United States
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Thermal Management
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
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Thermal Management
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II
Napoli, Italy
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Thermal Management
University of Missouri
Columbia, United States
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Thermal Management
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
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Thermal Management
North Carolina Agricultural and Technical State University
Greensboro, United States
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Thermal Management
Shanghai Polytechnic University
Shanghai, China
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Thermal Management
University of Bologna
Bologna, Italy
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Thermal Management
University of California, Merced
Merced, United States
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Thermal Management
Zagazig University
Zagazig, Egypt
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Thermal Management
Cache Energy
Champaign, United States
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Thermal Management
School of Mechanical and Aerospace Engineering, College of Engineering, Architecture and Technology, Oklahoma State University
Stillwater, United States
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Thermal Management