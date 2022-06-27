dominic groulx
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Dalhousie University
Halifax, Canada
Specialty Chief Editor
Thermal Management
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Thermal Management
Institute for Plasma Research (IPR)
Gandhinagar, India
Associate Editor
Thermal Management
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Thermal Management
Thermal Equipment Design Research Unit (TEDR), Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham, Thailand
Associate Editor
Thermal Management
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Thermal Management
Yangzhou University
Yangzhou, China
Associate Editor
Thermal Management