damena agonafer
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
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Thermal Science and Energy Systems
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
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Thermal Science and Energy Systems
University of Doha for Science and Technology
Doha, Qatar
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Thermal Science and Energy Systems
KSR college of Technology
Namakkal, India
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Thermal Science and Energy Systems
Hohai University
Nanjing, China
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Thermal Science and Energy Systems
Karpagam Academy of Higher Education
Coimbatore, India
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Thermal Science and Energy Systems
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
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Thermal Science and Energy Systems
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli
Aversa, Italy
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Thermal Science and Energy Systems
University of Vigo
Vigo, Spain
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Thermal Science and Energy Systems
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
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Thermal Science and Energy Systems
KPR Institute of Engineering and Technology, Coimbatore
Coimbatore, India
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Thermal Science and Energy Systems
Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Lucerne, Switzerland
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Thermal Science and Energy Systems
Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
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Thermal Science and Energy Systems
Egypt-Japan University of Science and Technology
New Borg El-Arab City, Egypt
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Thermal Science and Energy Systems
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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Thermal Science and Energy Systems
COMSATS University, Islamabad Campus
Islamabad, Pakistan
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Thermal Science and Energy Systems
University of Pisa
Pisa, Italy
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Thermal Science and Energy Systems