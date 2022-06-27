alexander tropsha
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Computational Toxicology and Informatics
NovaMechanics Ltd
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
National Institute of Environmental Health Sciences (NIH)
Durham, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Universita degli Studi di Parma, Skin Cancer Unit
Parma, Italy
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Engineer Research and Development Center (ERDC)
Vicksburg, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Wave Life Sciences Ltd.
Cambridge, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
National Center for Advancing Translational Sciences (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Sciome LLC
Research Triangle Park, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Yangzhou University
Yangzhou, China
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Center for Computational Toxicology and Exposure, United States Environmental Protection Agency
Durham, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
European Chemicals Agency
Helsinki, Finland
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Mario Negri Institute for Pharmacological Research (IRCCS)
Milano, Italy
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Jadavpur University
Kolkata, India
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics
Arizona State University West campus
Phoenix, United States
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics