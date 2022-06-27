giuseppe la torre
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Occupational Toxicology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Occupational Toxicology
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Occupational Toxicology
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Occupational Toxicology
National Institute for Insurance against Accidents at Work (INAIL)
Rome, Italy
Associate Editor
Occupational Toxicology
Stami
Oslo, Norway
Associate Editor
Occupational Toxicology
University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Occupational Toxicology
Department of Medicine and Sciences of Aging, G. d'Annunzio University of Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Occupational Toxicology
Centre for Inflammation Research, Edinburgh Medical School, University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Occupational Toxicology
US Army Medical Research Institute of Chemical Defense
Aberdeen, United States
Associate Editor
Occupational Toxicology
Institute of Occupational Medicine
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Occupational Toxicology