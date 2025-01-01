onyenmechi afonne
Nnamdi Azikiwe University
Awka, Nigeria
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Nnamdi Azikiwe University
Awka, Nigeria
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
National Institute of Environmental Health Sciences (NIH)
Durham, United States
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Bayer (France)
Sophia Antipolis, France
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
European Food Safety Authority (EFSA)
Parma, Italy
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Joint Research Centre (Italy)
Ispra, Italy
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
employer
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Independent researcher
Hellebæk, Denmark
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Roche (Switzerland)
Basel, Switzerland
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
BASF (Germany)
Ludwigshafen am Rhein, Germany
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Agrosup Dijon
Dijon, France
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos (CIEnP)
Florianópolis, Brazil
Community Reviewer
Regulatory Toxicology
University College Dublin
Dublin, Ireland
Community Reviewer
Regulatory Toxicology