Frontiers in Veterinary Science

Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Comparative wound healing kinetics, efficacy and profiling of VG111 in canine wounds
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Clinical Trial
Published on 04 Aug 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Review
Published on 17 Jul 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Case Report
Published on 09 Jul 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Clinical Trial
Published on 15 Jun 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Case Report
Published on 10 Jun 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 29 May 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Review
Published on 27 Mar 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 25 Mar 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 18 Mar 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Case Report
Published on 04 Mar 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Systematic Review
Published on 02 Mar 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 11 Feb 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 09 Feb 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 02 Feb 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Veterinary Regenerative Medicine
Review
Published on 19 Dec 2025
in Veterinary Regenerative Medicine