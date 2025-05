An open letter was published today on openletter.earth from concerned researchers in Finland responding to the JUFO decision regarding Frontiers. The letter in English and Finnish is below and can be signed here.

Photo credit: Shutterstock

[English version]

December 2024

Open Letter to Sari Multala, Minister of Science and Culture, Finland, and the JUFO steering group

We are writing this letter to express our concerns regarding JUFO's decision to downgrade Frontiers journals. We have reviewed JUFO’s announcement and concluded that JUFO's claims appear vague and lack substantial evidence. As such, the decision seems to be in direct contradiction of the Declaration for Open Science 2020 – 2025 , published by the Federation of Finnish Learned Societies in 2019, where the mission “to promote openness as a fundamental value throughout the research community and its activities” is clearly stated.

Many of us have collaborated with Frontiers as authors or editors, and our experiences do not align with JUFO's conclusions. In our experience, Frontiers’ processes are at least as good as those of traditional publishers and Frontiers has always reacted to community input and fair criticism by making improvements. We trust Frontiers to effectively peer review and openly disseminate our research to all citizens, including the tax-paying public that funds our work.

The hurried nature of the JUFO decision negatively impacts Finnish researchers who continue to contribute to Frontiers’ journal program. We cannot agree that JUFO's decision reflects the Finnish scientific community's opinion, as no researcher feedback has been disclosed, preventing us from verifying this assertion.

As active members of this community, we publicly state our disagreement with this decision. Journal evaluations should rely on clear, measurable criteria and facts. When feedback is considered, it should be transparently shared to foster constructive dialogue.

We urge Minister Multala and the JUFO steering group to reconsider their assessment, adopting a transparent, thorough, and fact-based approach.

[Finnish version]

Joulukuu 2024

Avoin kirje tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle ja Julkaisufoorumin ohjausryhmälle

Kirjoitamme tämän kirjeen ilmaistaksemme huolemme JUFOn päätöksestä alentaa Frontiersin tiedelehtien arviointeja. Olemme lukeneet JUFOn ilmoituksen ja tulleet siihen tulokseen, että JUFOn väitteet vaikuttavat epämääräisiltä ja niistä puuttuu olennaisia todisteita. Sellaisenaan päätös näyttää olevan suorassa ristiriidassa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuonna 2019 julkaiseman Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020 – 2025 kanssa, jonka tehtävänä on “edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa”.

Monet meistä ovat tehneet yhteistyötä Frontiersin kanssa kirjoittajina tai editoijina, eivätkä kokemuksemme ole linjassa JUFOn päätelmien kanssa. Kokemuksemme mukaan Frontiersin prosessit ovat vähintään yhtä hyviä kuin perinteisten kustantajien, ja Frontiers on aina reagoinut yhteisön palautteeseen ja oikeudenmukaiseen kritiikkiin tekemällä parannuksia. Luotamme Frontiersin vertaisarviointiin ja avoimen tutkimuksen levittämiseen kaikille kansalaisille, mukaanlukien veronmaksajille, jotka rahoittavat työtämme.

JUFO-päätöksen kiireinen luonne vaikuttaa negatiivisesti suomalaisiin tutkijoihin, jotka jatkavat osallistumista Frontiersin toimintaan. Emme voi olla samaa mieltä siitä, että JUFO:n päätös heijastaa suomalaisen tiedeyhteisön mielipidettä, sillä tutkijapalautetta ei ole julkistettu, joten emme pysty vahvistamaan tätä väitettä.

Tämän yhteisön aktiivisina jäseninä ilmoitamme julkisesti, että olemme eri mieltä tästä päätöksestä. Lehden arvioinnin tulee perustua selkeisiin, mitattavissa oleviin kriteereihin ja tosiasioihin. Kun palautetta harkitaan, se tulee jakaa avoimesti rakentavan vuoropuhelun edistämiseksi.

Kehotamme Multalaa ja Julkaisufoorumin ohjausryhmää uudelleenharkitsemaan arviointiaan läpinäkyvästi, perusteellisesti ja tosiasioihin perustuvalla tavalla.

Sincerely,

Dr Ruslan Kalendar, University of Helsinki

Specialty Chief Editor: Frontiers in Plant Science;

Associate Editor: BMC Biology;

Associate Editor: Heliyon;

Editorial Board Member: BMC Plant Biology, BMC Genomics, BMC Genomic Data

Professor Ali Mobasheri, University of Oulu

Associate Editor: Current Protocols in Pharmacology (Wiley);

Editorial Board: Osteoarthritis and Cartilage Open (Elsevier);

Editorial Board: Osteoarthritis Imaging (Elsevier);

Associate Editor: BMC Musculoskeletal Disorders (Springer Nature);

Editorial Board: Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease (Sage);

Editorial Board: Bioelectricity (Mary Ann Liebert Inc. Publishers);

Specialty Chief Editor: Frontiers in Veterinary Science (Comparative and Clinical Medicine);

Associate Editor: Frontiers in Physiology (Membrane Physiology and Membrane Biophysics)

Dr Simo Vanni, University of Helsinki

Associate editor in Frontiers in Computational Neuroscience;

Professor Jarek Kurnitski, Aalto University

Specialty Chief Editor, Frontiers in Energy Efficiency (Energy Efficiency in Buildings and Urban Environments)

Olavi Pelkonen, University of Oulu

Professor emeritus of Pharmacology

Dr Petri Susi, PhD, University of Turku

Associate Editor: Frontiers in Molecular Medicine (Gene and Virotherapy);

Editor-in-Chief: Journal of Clinical Virology Plus (Elsevier);

Member of Editorial Board: Discover Viruses (Elsevier);

Member of Editorial Board: Viruses (MDPI)

Sign the open letter.