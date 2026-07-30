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Original Research

Published on 29 Aug 2025

Transfer of remote ischemic preconditioning plasma from heart transplant patients into isolated perfused rat hearts prior ischemia/reperfusion injury—a translational study of cardioprotection

in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine

  • Gizem Bingöl
  • Steve Jesurasa
  • Martin Stroethoff
  • Julian David Jagdfeld
  • Leila Sophie Henning
  • Sebastian Roth
  • Giovanna Lurati Buse
  • René M'Pembele
  • Annika Raupach
Frontiers in Cardiovascular Medicine
doi 10.3389/fcvm.2025.1631222
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