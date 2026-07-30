Frontiers in Cardiovascular Medicine

Systematic Review
Accepted on 30 Jul 2026
Global Research Trends and Hotspots of Bioresorbable Occluders for Congenital Heart Disease: A Bibliometric Analysis
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Systematic Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 13 Jul 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 25 Mar 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Editorial
Published on 11 Mar 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 16 Jan 2026
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Case Report
Published on 08 Dec 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 26 Nov 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 18 Nov 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 13 Nov 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 14 Oct 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Mini Review
Published on 29 Sep 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 29 Aug 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 21 Aug 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Brief Research Report
Published on 15 Aug 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 24 Jul 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Review
Published on 15 Jul 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Brief Research Report
Published on 02 Jul 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 30 Jun 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Systematic Review
Published on 25 Jun 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine
Original Research
Published on 24 Jun 2025
in Cardiovascular Biologics and Regenerative Medicine